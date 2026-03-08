Síguenos:
Tópicos: Mundo | Irán

EE. UU. e Israel analizan enviar tropas a Irán para confiscar sus reservas nucleares

Publicado:
| Periodista Digital: Agencia de Noticias EFE

La meta sería controlar los 450 kilogramos de uranio enriquecido al 60 % que posee el país persa, que pueden convertirse en armas "en semanas", informó el medio Axios.

EE. UU. e Israel analizan enviar tropas a Irán para confiscar sus reservas nucleares
 EFE (referencial)

Las tropas requerirían adentrarse en la infraestructura nuclear de Irán, incluyendo espacios subterráneos, por lo que la misión ocurriría cuando ambos aliados consideren que las fuerzas iraníes debilitadas.

En portada

Estados Unidos e Israel analizan enviar tropas especiales a Irán para confiscar sus reservas de uranio enriquecido, según informó este domingo el medio Axios, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que desplegaría soldados sobre el terreno solo si hay "una muy buena razón".

Tras más de una semana de comenzada la guerra, Washington y Tel Aviv han discutido mandar elementos en una etapa posterior del conflicto para que aseguren las reservas nucleares del régimen iraní, según cuatro fuentes anónimas citadas por el medio estadounidense.

Las tropas requerirían adentrarse en la infraestructura nuclear de Irán, incluyendo espacios subterráneos, por lo que la misión ocurriría cuando ambos aliados consideren que las fuerzas del país persa están debilitadas y ya no representan una amenaza, añadió Axios.

La meta sería controlar los 450 kilogramos de uranio enriquecido al 60% que posee Irán y que pueden convertirse en armas "en semanas", de acuerdo con los funcionarios.

El reporte trasciende un día después de que Trump argumentara que solo enviaría tropas a Irán por "una muy buena razón", sin especificar cuál.

"Y diría que, si alguna vez lo hiciéramos, estarían tan diezmados (las fuerzas iraníes), que no podrían luchar en el terreno", sostuvo el presidente en el avión Air Force One tras recibir los cuerpos de los seis soldados estadounidenses que han fallecido ahora en el conflicto.

El mandatario, quien tras un ataque en 2025 había asegurado que el programa nuclear de Irán estaba destruido, también afirmó hoy en una entrevista que las fuerzas estadounidenses han destruido la totalidad de la Armada iraní.

"Lo bueno es que hundimos 44 de sus barcos, que es toda su flota", anotó el líder republicano.

La primera semana de ofensiva de Estados Unidos ha resultado en más de 3.000 objetivos atacados en Irán, según informó el Comando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) el viernes.

