El comandante en jefe del Ejército iraní, el mayor general Amir Hatami, ordenó a la Armada endurecer el bloqueo del estrecho de Ormuz, hasta que Estados Unidos cumpla las exigencias de Irán, tras el aumento de los incidentes contra buques reivindicados por Teherán en las últimas semanas.

"Hasta que se cumplan las siete condiciones de la República Islámica de Irán, no solo no se abrirá el estrecho de Ormuz sino que deberá cerrarse cada día más, se deberán endurecer las condiciones para el enemigo y se ejercerá un control más firme sobre él", recalcó Hatami, en declaraciones recogidas por la televisión estatal.

En Irán, las fuerzas navales y aéreas dependen del Ejército de la República Islámica, que junto a la Guardia Revolucionaria Islámica forman las dos ramas de la defensa.

La Armada del Ejército, que ha cobrado mayor protagonismo en las últimas semanas con sus anuncios de incidentes con buques, opera al este de Ormuz, en el mar de Omán, el mar Arábigo y el norte del océano Índico, mientras que la Guardia Revolucionaria controla el propio estrecho y el golfo Pérsico.

Según Hatami, que hablaba ante altos mandos del Ejército en una universidad militar, el estratégico paso marítimo "constituye un poder geopolítico y forma parte del sistema de poder de la República Islámica".

Las declaraciones de Hatami se producen después de que el presidente del Parlamento y jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, descartara negociar con Estados Unidos hasta que se cumplan las siete condiciones de Irán.

Entre las exigencias iraníes figuran el fin del conflicto en todos los frentes, incluido el del Líbano, el desbloqueo de los activos iraníes congelados en terceros países, el reconocimiento del control de Ormuz por parte de Teherán y Mascate, y el levantamiento de las sanciones al petróleo.

Washington, que no ha aceptado las propuestas iraníes pese a la mediación de Pakistán y Catar, mantiene un pulso con Teherán por el control de Ormuz, clave para el tránsito mundial de petróleo, mientras intensifica las sanciones, el bloqueo naval y las restricciones comerciales.

Irán, a su vez, ha intensificado en las últimas semanas sus ataques contra los buques que intentan cruzar el estrecho sin su autorización, presuntamente perpetrados en su mayoría con minas, hasta alcanzar una frecuencia sin precedentes desde el inicio de la guerra hace casi nueve meses.

Tras registrarse en octubre al menos 30 incidentes, la cifra más alta desde el inicio de la guerra, según la agencia marítima británica UKMTO, los ataques son casi diarios en noviembre, un repunte que la ONU y la Organización Marítima Internacional (OMI) han calificado de "grave".