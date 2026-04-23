FAO: continuidad de la guerra en Irán pone en riesgo la seguridad alimentaria mundial

La continuidad de la guerra en Irán aumenta los riesgos para la seguridad alimentaria mundial, especialmente en países de bajos ingresos dependientes de importaciones, advirtió este jueves la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El economista jefe del organismo, Máximo Torero, presentó en Brunéi un informe reciente sobre el impacto del conflicto en Oriente Medio, iniciado con ataques de Estados Unidos e Israel a Irán el 28 de febrero, en las cadenas de suministro debido principalmente a los bloqueos en el estrecho de Ormuz, por donde transita buena parte del comercio global.

"El conflicto plantea riesgos adicionales para la seguridad económica y alimentaria mundial. Las interrupciones en las exportaciones de petróleo, gas y fertilizantes ya han provocado fuertes aumentos de precios", señala el escrito, que fue publicado durante una cumbre ministerial de la FAO para la región Asia-Pacífico.

Torero subrayó que la prolongación del conflicto agravaría las consecuencias sobre la población mundial, pues en los próximos meses se reduciría la producción y distribución de alimentos, lo que conllevaría a un aumento de precios que castigará con más fuerza a los países de bajos ingresos.

"No queremos ser alarmistas sino realistas y eso significa entender que estamos ante desafíos enormes", sostuvo.

Recordó que el Golfo Pérsico es uno de los mayores centros de producción de fertilizantes y que cerca del 30% del comercio mundial de estos productos transitan por el estrecho de Ormuz, por lo que las interrupciones en esta arteria amenazan el sector agrícola, especialmente en Asia, África y Oriente Medio.

"Una menor producción agrícola podría desencadenar efectos en cadena en los productos alimenticios básicos, donde la escasez de granos impulsa aún más la inflación de los precios de los alimentos y agrava el hambre en países de bajos ingresos dependientes de las importaciones", indica el informe.

Consecuencias en Latinoamérica

La FAO advirtió de que los agricultores en América Latina, "que ya enfrentan condiciones de mercado difíciles con bajos precios de las materias primas, podrían no ser capaces de afrontar un nuevo aumento en los costos de los insumos y tendrán que reducir el uso de fertilizantes".

El documento destaca el caso de Brasil, por tratarse de una potencia agrícola mundial que obtiene una quinta parte de sus fertilizantes del Golfo Pérsico, lo que la deja en una posición "directamente vulnerable a los cuellos de botella logísticos" generados por el conflicto en Oriente Medio.

"Si los agricultores brasileños reducen el uso de fertilizantes debido al aumento de los costos o a la disponibilidad limitada, los rendimientos de los cultivos disminuirán y esto transmitiría la crisis directamente a los mercados alimentarios mundiales, elevando los precios de los alimentos y las materias primas en todo el mundo", prosigue el escrito.

La ONU recuerda que el gigante sudamericano, en el que viven 213 millones de personas, es líder global en la exportación de productos básicos vitales como la soya, el maíz y el azúcar, por lo que cualquier afectación en su producción agrícola tendría consecuencias en el mercado internacional.