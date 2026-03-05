Irán: El número de muertos por ataques de EE.UU. e Israel sube a 1.230

El número de personas fallecidas en los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán desde el sábado sube ya a 1.230, según informó este jueves la agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos del país persa.

"El número de mártires que han sido enterrados hasta el 4 de marzo de 2026 es de 1.230", dijo la fundación, citada en medios oficiales iraníes.

Este jueves, Israel lanzó la duodécima oleada de ataques contra Irán, que se centraron sobre todo en sedes militares de la Guardia Revolucionaria y almacenes de armas de Teherán, según el Ejército israelí.

La portavoz del gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, aseguró este jueves que Israel y Estados Unidos siguen atacando objetivos civiles como escuelas, universidades y centros médicos.

Según esta portavoz, hasta la fecha han atacado 20 centros educativos, 11 hospitales, 6 centros de emergencia, 7 centros de la Media Luna Roja y 14 centros médicos.

Las cifras continúan siendo provisionales debido a las restricciones de acceso, la interrupción casi total de Internet y las dificultades para la verificación independiente sobre el terreno.