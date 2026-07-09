Irán: misiles de EE.UU. impactaron cerca de la central nuclear de Bushehr

El gobierno de Irán denunció que proyectiles estadounidenses alcanzaron las cercanías de la central nuclear de Bushehr, sin que hayan producido daños ni víctimas.

"Esta tarde se han producido ataques contra varios lugares de la provincia de Bushehr, entre ellos el perímetro de la central nuclear, la base militar de Choghadak y un puerto pesquero en el sur de la provincia", dijo la gobernación local.

Durante la guerra que comenzó el 28 de febrero se han producido varios bombardeos en las inmediaciones de la central nuclear de Bushehr, en cuya gestión participa la agencia atómica rusa, Rosatom, que llegó a evacuar a su personal de las instalaciones en abril.

Tras el acuerdo marco de paz de fines de junio, Washington retomó hace dos días los ataques a Irán, para imponer "costos significativos" a la república islámica por -acusa- las violaciones iraníes del alto el fuego al atacar tres buques mercantes que navegaban por el estrecho de Ormuz.

En las últimas horas, las fuerzas estadounidenses bombardearon aproximadamente 90 objetivos militares, entre ellos sistemas de defensa aérea, activos de vigilancia costera, depósitos de misiles y drones, capacidades navales e infraestructura logística militar a lo largo del litoral iraní, informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

Estos ataques han causado al menos 14 muertos y 78 heridos en los últimos dos días.