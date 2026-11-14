La Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber derribado un dron MQ-1 de EE.UU.

La Guardia Revolucionaria iraní anunció este sábado que ha derribado un dron estadounidense MQ-1 que entró en el espacio aéreo de la sureña isla de Qeshm, cerca del estrecho de Ormuz, en medio de una escalada de tensiones en la zona, donde ambos países han intercambiado ataques limitados.

"El decimoséptimo dron MQ-1 de Estados Unidos fue detectado y derribado mediante el nuevo y avanzado sistema antiaéreo de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria en el espacio aéreo de la isla de Qeshm", señaló el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

La Guardia Revolucionaria iraní asegura haber destruido también 56 drones MQ-9 desde el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel en febrero.

A su vez, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó ayer de que sus fuerzas derribaron dos drones de ataque iraníes que se dirigían hacia Baréin, sin causar víctimas ni daños materiales, y negó que Teherán hubiera destruido un radar estadounidense en ese país, como había asegurado previamente la Guardia Revolucionaria.

La Armada de la Guardia Revolucionaria también informó hoy del incendio de dos superpetroleros que intentaron atravesar Ormuz de forma discreta, mientras que el Ejército iraní reportó incidentes similares con otros dos petroleros al este de esta vía marítima.

Los nuevos episodios de tensión se enmarcan en la disputa entre Irán y EE.UU. por el control del estrecho de Ormuz, donde Teherán mantiene restricciones a la navegación marítima, mientras Washington sostiene un bloqueo naval contra ese país, pese a los esfuerzos diplomáticos de mediadores como Catar y Pakistán para poner fin a la guerra.