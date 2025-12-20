Síguenos:
Enfrentamientos entre manifestantes y policía tras desalojo de centro social en Turín

Enfrentamientos se registraron este sábado en la ciudad de Turín, en el norte de Italia, durante una marcha de protesta convocada tras el desalojo del centro social Askatasuna, uno de los espacios okupados más emblemáticos y antiguos del país.

La manifestación derivó en choques entre los manifestantes y la policía antidisturbios, que intervino para contener los disturbios en distintos puntos del centro urbano. De acuerdo con medios locales, se utilizaron dispositivos de control de orden público ante el lanzamiento de objetos y barricadas levantadas durante la movilización.

El centro social Askatasuna fue desalojado por las autoridades el pasado 18 de diciembre, en el marco de un operativo que puso fin a décadas de ocupación del inmueble. El recinto era conocido por albergar actividades culturales, políticas y sociales, y su cierre ha generado rechazo entre organizaciones y colectivos afines.

