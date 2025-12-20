El festejo de Argentina como campeón de la Copa UC en el Claro Arena
La selección argentina derrotó a La Roja sub 16 por 2-1 y celebró con todo el título de la Copa UC 2025 en el Claro Arena: Giovanni Baroni marcó un doblete para los trasandinos y Lucas López puso el descuento chileno.
