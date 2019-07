Familia de Mussolini pide que su cripta sea abierta a todo público

La cripta donde está enterrado Benito Mussolini en la localidad italiana de Predappio se cerró en 2017 para una restauración y desde entonces solo se ha abierto en ocasiones especiales, como este domingo, la víspera del aniversario de su nacimiento, pero hay quienes piden que sea accesible todo el año.

Además, los descendientes de Mussolini, que hoy acudieron a rendirle homenaje al poblado ubicado en Emilia Romagna, aseguran que la cripta se volverá a abrir "como lo estuvo siempre" y que no les afectan las críticas.

El vicepresidente nacional de la Asociación de Partisanos de Italia, Emilio Ricci, afirmó con dureza que en esta jornada se vivirá nuevamente "una procesión que empañaría la memoria de las muchas víctimas de los crímenes fascistas, de sus leyes raciales y de su colaboración con los nazis que condujo a la masacre de mujeres, hombres y niños inocentes", algo contrario a la Constitución de la República y las leyes vigentes.

Esta mañana desfilaron por Predappio los nostálgicos del fascismo, los admiradores del Duce o los simples curiosos del llamado "turismo negro", pero reinó la moderación.

Vestidos con camisetas negras con las frases que el Duce hizo populares, los nostálgicos evitaron, sin embargo, los uniformes, los saludos romanos o las banderas fascistas, después de las polémicas de otras ocasiones.

"Estamos bajo observación", dijo uno de los organizadores de la manifestación de hoy en Predappio, que pidió a los varios centenares de personas presentes que se llevaran la mano al corazón en vez del saludo romano.

"¡Camarada Mussolini, presente!", gritaron tres veces con la mano en el corazón, conscientes o advertidos de que está en juego la apertura de la tumba.

Alcalde respalda a familiares

El primer alcalde de derecha desde hace 75 años de Predappio, elegido el pasado mayo con más del 60 por ciento de los votos, Roberto Canali, prometió en campaña electoral que la tumba de Mussolini se abriría, pero tanto él como la familia del Duce pidieron respeto.

Actualmente, la cripta se abre en tres ocasiones: para conmemorar la muerte del Duce (28 de abril), su nacimiento y el 28 de octubre, cuando se conmemora la llamada marcha sobre Roma en 1922, que lo levantó al poder.

"A mí las críticas no me preocupan. Sabíamos que una tendencia política lo iba a criticar y lo seguirán haciendo, pero yo de lo que me tengo que preocupar es de lo que piensen mis ciudadanos y para ellos la apertura de la cripta es positiva, porque genera un flujo de personas que acuden a las tiendas de regalos, a los bares y restaurantes y es un beneficio para toda la comunidad", explicó el alcalde a EFE.

Bisnieto descarta "apología del fascismo"

También uno de los bisnietos del Duce, Caio Giulio Cesare Mussolini, que fue candidato a las elecciones europeas con el partido Fratelli D'Italia, explicó a EFE que las nuevas polémicas por la posible apertura son "ridículas".

"Siempre ha estado abierta. Se cerró para un mantenimiento, pero siempre ha estado abierta. También después de la guerra, cuando vivíamos tiempos bien diferentes", explica el político de 51 años, que subraya que "la intención de la familia es la de volver a abrir la tumba".

"No hay ningún problema. Es un lugar privado, pero que pertenece para bien o para mal al Estado italiano y, como ya era, queremos que vuelva a ser accesible a todo el mundo", explica.

El nieto de Vittorio Mussolini, hijo del dictador fascista, niega las acusaciones de que estas manifestaciones sean "apología del fascismo" pues, asegura, "no hay ningún intento de reconstrucción de esta ideología".

"Hay que venir a visitar la tumba sin un discurso político sino solo histórico, conocer lo que hizo Mussolini. Los hechos", señala.

Sus restos se encuentran en este cementerio de San Cassianno desde 1957. En esta jornada, los nostálgicos del Ventenio ingresaron al mausoleo para dejar una firma en el libro de visitas o una rosa roja ante la tumba presidida por el enorme busto de mármol del dictador.