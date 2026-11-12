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Tópicos: Mundo | Italia

Gobierno italiano ordena no evacuar colegios ante nueva oleada de amenazas anónimas

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Se han recibido miles de denuncias de presuntas bombas durante las últimas jornadas.

Los delegados regionales deberán definir evacuaciones en casos "específicos y fundados motivos de alarma".

Gobierno italiano ordena no evacuar colegios ante nueva oleada de amenazas anónimas
 EFE
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El gobierno de Italia instó este jueves a no evacuar las escuelas y a seguir con las clases con normalidad, en medio de la oleada de falsas amenazas de bomba recibidas por segundo día consecutivo en todo el país con correos electrónicos anónimos.

El Ejecutivo, mediante los ministerios de Interior y Educación, ha ordenado a los directores de las escuelas a proseguir con normalidad la actividad escolar.

Esto a no ser de que existan "específicos y fundados motivos de alarma", que en cualquier caso deberán ser valorados por los delegados del Gobierno en cada región.

La orden se produce mientras numerosas escuelas de Italia, 1.803 según un primer balance oficial, han recibido a lo largo de la mañana amenazas de bomba a través de correos electrónicos anónimos. El día anterior los centros afectados ascendieron a unos 6.000.

El gobierno de Giorgia Meloni trata de evitar así escenas de caos en el país, ante eventuales evacuaciones de miles de alumnos de los colegios públicos.

La decisión de optar por la normalidad pese a estos correos será oficializada por escrito previsiblemente esta tarde en una reunión técnica del Comité Interministerial para la Seguridad de la República.

El objetivo será extender a las escuelas un protocolo ya aplicado en la Administración Pública que no permite las evacuaciones a no ser que exista un riesgo real y que asigna a los delegados del Gobierno la competencia de decidir si proceder a ello.

La sede del gobierno, el Palacio Chigi de Roma, también ha recibido una amenaza de bomba similar con una exigencia de dimisión de Meloni pero no ha activado su protocolo de seguridad al considerarla del todo infundada, sostienen fuentes del Ejecutivo.

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha atribuido esta situación a una "guerra híbrida" contra Occidente, mientras que Meloni ha afirmado que todo esto tiene como objetivo "sembrar el caos y la desconfianza".

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