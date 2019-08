Gobierno cierra las aguas italianas a barco alemán que transporta 100 migrantes

El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, cerró las aguas de su país para impedir la entrada del buque humanitario Eleonore, que pertenece a una ONG alemana y este lunes rescató en el Mediterráneo a 100 personas.

Según informó el Ministerio, Salvini ha firmado la "prohibición de entrada, tránsito y parada en las aguas territoriales italianas para la nave Eleonore, con bandera alemana", orden que fue transmitida a las carteras de Defensa, Infraestructura y Transporte.

El buque de la ONG alemana Mission Lifeline informó este lunes que había socorrido a 100 migrantes que se encontraban en un bote neumático que se hundía frente a las costas de Libia, y que luego de rescatarlos, partió "hacia el norte".

La organización explicó que la Guardia Costera de Libia "amenazó" a la tripulación del barco alemán y llegó a acercarse a una distancia de 50 metros, lo que provocó el nerviosismo de la gente, que pensaba que iban a ser trasladados de nuevo a Libia y "no querían volver".

"La tripulación de Eleonore ha hecho un gran trabajo hoy. Ahora estamos buscando un puerto seguro. Hemos pedido al gobierno federal que se encargue de eso. Espero que la gente pueda desembarcar pronto", escribió el director de la ONG Claus-Peter Reisch en Twitter.

Este martes explicó que la tripulación cuidó "toda la noche que nadie se caiga por la borda" y que se dio a los rescatados "té dulce y barritas energéticas".

El directivo añadió que el doctor del barco está asistiendo a los rescatados en el pequeño hospital a bordo, y se ha extendido una lona por la cubierta de la nave, porque hay pocos lugares con sombra.

Posible naufragio en Libia

Por su parte, el servicio de ayuda a los migrantes en el Mediterráneo Alarm Phone comunicó hoy que se teme que haya habido otro naufragio con unas cien personas.

"¿Otro naufragio en el Mediterráneo? Anoche, alrededor de las 3.30 de la mañana, fuimos contactados por un bote que estaba frente a las costas de Libia, con unas 100 personas a bordo. Dijeron que habían partido de Al Khums 3 horas antes y estaban en grave peligro. Gritaban y lloraban diciendo que algunos de ellos ya estaban muertos", escribió en Twitter.

"Intentamos obtener la posición GPS, pero los náufragos entraron en pánico y no pudieron comunicarlo. El barco estaba muy cerca de Libia, y no pudimos evitar informar a las autoridades en Libia e Italia. Tememos que nadie haya venido a ayudarlos", añadió.

Y en el último tuit señala: "Ya no pudimos comunicarnos con el bote. A las 6 de la mañana, un familiar nos llamó preocupado por las personas a bordo. Teme que estén muertos. No sabemos qué pasó con este grupo de migrantes. Esperamos que sigan vivos, pero tememos lo peor".

We tried to get their GPS position but the people were in such panic that they could not retrieve it. As the boat was still very close to the Libyan coast, we had no other option but to inform authorities in #Libya and #Italy. We think nobody went out to look for them.