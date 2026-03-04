Murió "Nitto" Santapaola, uno de los jefes más sanguinarios de la Cosa Nostra

El histórico jefe mafioso Benedetto Santapaola, conocido como "Nitto", falleció a los 87 años en Milán, en el norte de Italia, tras pasar los últimos 33 años de su vida en prisión cumpliendo múltiples cadenas perpetuas bajo un régimen de aislamiento severo.

Santapaola, nacido en 1938 en Catania y aquejado de diabetes grave, murió en el departamento de medicina penitenciaria del Hospital San Paolo, al que había sido trasladado tras el deterioro de su estado de salud, según informaron medios locales.

Durante décadas fue uno de los líderes más influyentes de Cosa Nostra y el responsable de transformar el clan Santapaola de Catania en una poderosa estructura criminal.

A diferencia de otros jefes mafiosos, cultivó un perfil empresarial que le permitió infiltrarse en instituciones públicas y en la economía legal. Durante las décadas de 1970 y 1980 era habitual verlo fotografiado junto a autoridades locales, como prefectos y comisarios, así como con miembros de la élite empresarial de la ciudad.

Paralelamente, recurrió a la violencia extrema para eliminar rivales y consolidar su control sobre el tráfico de drogas y la adjudicación de contratos públicos, lo que provocó cientos de víctimas y lo convirtió en responsable de algunos de los episodios más sangrientos de la historia reciente de Sicilia.

Su etapa como fugitivo terminó el 18 de mayo de 1993, cuando fue detenido en una casa de campo en la zona de Caltagirone, en Sicilia, tras permanecer 11 años prófugo de la justicia.

Desde entonces permaneció recluido bajo el régimen penitenciario conocido como "41-bis", un sistema de aislamiento extremo diseñado para impedir que los jefes mafiosos continúen dirigiendo sus organizaciones desde la cárcel.

Este régimen, vigente en Italia desde la década de 1980, se aplica a delincuentes considerados especialmente peligrosos y fue reforzado tras los atentados de 1992 en los que murieron los magistrados antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, ataques por los que Santapaola fue condenado como instigador.

Mientras cumplía su condena en aislamiento, su esposa Carmela Minniti fue asesinada en 1995 en su vivienda, en lo que se interpretó como un acto de venganza personal contra el padrino mafioso.

Con su muerte desaparece uno de los últimos protagonistas de la llamada "época de las masacres", el periodo de violencia mafiosa que sacudió a Italia a fines del siglo XX.