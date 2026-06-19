Giorgia Meloni "atónita" luego que Trump afirmara que le rogó tomarse una foto juntos

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se declaró este viernes "atónita" luego de que Donald Trump afirmara que ella le suplicó tomarse una foto juntos en la cumbre del G7, y lo calificó de total "invento".

El episodio llevó al ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani,a cancelar una visita a Estados unidos que tenía prevista para los días 21 y 22 de junio, debido a las "graves y ofensivas palabras del presidente Trump hacia la primera ministra Giorgia Meloni", que "ofenden a toda Italia".

"Las declaraciones de Donald Trump son totalmente inventadas. Sinceramente, estoy atónita", afirmó Meloni en un mensaje en sus redes sociales, donde añade: "Ni yo ni Italia suplicamos nunca".

Así respondió Meloni a la entrevista telefónica que le hizo un periodista del canal de televisión italiano "La 7" a Trump, y de la que se divulgó sólo la transcripción al italiano. Según ese medio, el presidente estadounidense afirmó sobre Meloni: "En la cumbre del G7, me suplicó que me tomara una foto. Me dio pena".

"¡Seguro que está contenta de que haya hablado con ella! ¡No tenía por qué hacerlo!. ¡No sé qué decir! ¡Me rogó que me tomara una foto con ella! Tenía muchísimas ganas de una foto conmigo. No la habría aceptado, ¡pero me dio pena!", se lee en la transcripción.

Ante estas palabras, Meloni publicó un vídeo en sus redes sociales en las que añadía: "No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus aliados. Además, no es la primera vez que ocurre".

"Solo puedo decir que lamento que no muestre la misma determinación con los enemigos de Occidente, con los enemigos de Estados Unidos, con unos líderes con los que se muestra mucho más complaciente", lanzó.

Durante el G7, Meloni afirmó que su relación con el presidente Trump, no cambió y achacó sus últimas desavenencias al "carácter fuerte de ambos" en la defensa de sus intereses.

"Yo no he notado nuestra relación cambiada. No ha habido entre nosotros recriminaciones ni hemos hablado de lo que ha sucedido. Donald Trump y yo tenemos un carácter fuerte y ambos somos líderes que defienden con determinación el interés nacional", afirmó en una rueda de prensa al final de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian.

Y agregó: "Nosotros no necesitamos aclarar nada cuando no estamos de acuerdo con algo".

"Italia no merece verse humillada"

Las declaraciones de Trump provocaron una rápida reacción transversal en Italia. Autoridades del Gobierno y dirigentes de distintos sectores políticos expresaron su respaldo a Giorgia Meloni y calificaron los dichos del mandatario estadounidense como ofensivos para el país.

El subsecretario de la presidencia del Gobierno, Giovanbattista Fazzolari, afirmó que "las diatribas de Trump contra Giorgia Meloni son solo el último episodio de ataques e insultos dirigidos a los líderes europeos" y agregó que "no está claro si lo hace intencionadamente o por incompetencia, arruinando la histórica relación entre Estados Unidos y Europa".

Por su parte el ministro de Defensa, Guido Crosetto, escribió en X: "No puedo imaginar a Giorgia Meloni pidiéndole una fotografía a nadie, ni siquiera bajo amenaza. Sin embargo, sí puedo imaginar el alto precio que pagó al dejar de lado lo que Trump había dicho semanas atrás, para servir a los intereses de Italia, Europa y Occidente".

El líder del partido Azione, Carlo Candela, tachó a Trump de "mentiroso compulsivo y un matón de cómic". "Personalmente, no creo en absoluto que Giorgia Meloni haya rogado por nada. En cualquier caso, estos insultos deben ser rechazados, ya que atentan contra el honor de la nación", agregó

"Solidaridad con Meloni por las palabras indescriptibles de Trump", escribió el senador del opositor Partido Demócrata Filippo Sensi .

El ex primer ministro y líder del M5S, Giuseppe Conte, escribió en sus redes: "Italia no merece verse humillada de forma tan flagrante. Lo digo como ciudadano italiano antes que como político. Es inaceptable que un aliado se atreva a hablar así de nuestros líderes".

Para Maurizio Lupi, presidente del partido gubernamental Noi Moderati (Nosotros moderados), "las palabras de Trump son injustificadas e inaceptables (...) Cualquiera que conozca a Giorgia Meloni sabe perfectamente que ella jamás le pediría limosna a nadie".

Este episodio se suma a los desencuentros de los últimos meses entre Trump y Meloni, que comenzaron el pasado abril cuando el presidente de Estados Unidos atacó con inusitada dureza al papa León XIV por su postura sobre la guerra contra Irán.