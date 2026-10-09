Viña italiana con negocios en Chile sufrió increíble robo: 30.000 botellas

La prestigiosa viña Marchesi Antinori de la Toscana denunció el robo de 30.000 botellas de vino, valoradas en unos cinco millones de euros, en lo que sería el mayor robo de su tipo en la historia italiana, según informa reportó el diario Corriere della Sera.

Según director ejecutivo, Renzo Cotarella, el precio de las botellas robadas oscila entre 150 y casi 500 euros cada una, es decir entre 164 mil y 547 mil pesos chilenos, aproximadamente.

El delito, según la primera reconstrucción, se produjo la noche del pasado sábado, cuando siete individuos enmascarados sustrajeron cajas que contenían miles de botellas de vino tinto de alta calidad de la cosecha 2023; tras desactivar el sistema de alarmas de la empresa y luego cargar las cajas en dos camiones.

"Sin duda, se trata de una banda altamente entrenada, quizás la misma que ha asaltado otras bodegas en Italia en los últimos meses. Un robo de esta magnitud y valor nunca se había producido en Italia", señaló Cotarella,

Los empleados de la viña, situada en el centro de Italia, descubrieron el robo el lunes por la mañana, al regresar al trabajo.

Debido a la calidad del vino, se investiga cuál podría ser su mercado, ya que es difícil no despertar sospechas dado el repentino aumento en la oferta de estas botellas, explicaron cercanos al caso.

Según Corriere della Sera, es probable que la banda de ladrones de vino lleve a cabo estos robos por encargo, como fue el caso a mediados de septiembre en la bodega Conterno Fantino en Monforte d'Alba, donde se sustrajeron 3.000 botellas de Barolo Sorì Ginestra, incluyendo formatos "magnum" y "jeroboam", por un valor total de entre 300.000 y 400.000 euros.

Marchesi Antinori, con sede en Florencia, es una de las bodegas más grandes e importantes de Italia, con una larga historia que se remonta a 1385; y en Chile está presente a través de Viña Haras de Pirque.