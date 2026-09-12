BRICS exigen máxima contención ante escalada en Medio Oriente

Los líderes de los BRICS acordaron este sábado pedir máxima contención ante la escalada en Medio Oriente, preservar el flujo del comercio y la energía y rechazar las sanciones unilaterales contrarias al derecho internacional, en la Declaración de Nueva Delhi adoptada por unanimidad durante la primera jornada de la cumbre.

"Expresamos profunda preocupación por la continua escalada de las tensiones en Medio Oriente y, recordando nuestras respectivas posiciones nacionales, pedimos ejercer la máxima contención, así como evitar acciones que puedan agravar aún más la situación", señala el documento, que también reclama proteger a los civiles y las infraestructuras y respetar la soberanía y la integridad territorial de los Estados.

En una extensa declaración de 140 puntos, el bloque subraya la necesidad de trabajar de forma conjunta para "mantener el flujo constante del comercio global, las cadenas de suministro y la energía", sin mencionar directamente el estrecho de Ormuz, vía clave del suministro mundial afectada por la actual escalada regional.

Arremeten contra las "ilegales medidas coercitivas unilaterales"

El bloque exige, además, la eliminación de las medidas que calificó como "ilegales".

"Condenamos la imposición de medidas coercitivas unilaterales que sean contrarias al derecho internacional, y reiteramos que tales medidas, entre otras formas bajo la de sanciones económicas unilaterales y sanciones secundarias, tienen profundas implicaciones negativas para los derechos humanos", recoge el punto 22 de la declaración.

El documento expresa también la "seria preocupación" de los miembros por los ataques deliberados contra infraestructuras civiles e instalaciones nucleares de uso pacífico que cuentan con las salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Los BRICS realizan, asimismo, un llamado general a la diplomacia y a la prevención de conflictos, pero evitan cualquier mención directa a la guerra en Ucrania, que no aparece en el documento, pese a que la declaración dedica apartados específicos a varios de los principales conflictos internacionales.

BRICS es una coalición de economías emergentes y países en desarrollo que buscan más peso global y alternativas a las instituciones occidentales. Sus miembros plenos son Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y Arabia Saudita.

Sus países socios, en tanto, son Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam.