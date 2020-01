El ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, dijo este miércoles que el ataque con misiles contra dos bases aéreas que albergan tropas estadounidenses en Irak es una medida proporcionada y que Irán no busca una guerra.

"Irán efectuó y concluyó medidas proporcionadas en defensa propia en virtud del artículo 51 de la Carta de la ONU atacando una base desde la cual se lanzó un cobarde ataque armado contra nuestros ciudadanos y altos funcionarios", escribió Zarif en Twitter.

El canciller iraní aseguró que Teherán "no busca una escala o una guerra", pero "se defenderá contra cualquier agresión".

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.



We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression.