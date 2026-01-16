BBC: Israel mueve las líneas de control en Gaza tras el alto al fuego

Israel habría traspasado en varias zonas de la Franja de Gaza las líneas de control establecidas tras el alto al fuego acordado el año pasado, según una investigación difundida este viernes por la cadena pública británica BBC.

El servicio BBC Verify aseguró haber analizado imágenes satelitales que muestran que el Ejército israelí desplazó hacia el interior del territorio palestino los bloques amarillos que supuestamente marcan la línea de control posterior a la tregua, una situación que estaría generando confusión entre la población civil.

La llamada "Línea Amarilla" delimita el repliegue parcial de las tropas israelíes y aísla por completo ciudades del norte de Gaza como Beit Hanoun, Beit Lahia y Yabalia, además de sectores del sur como Rafah y Abasan al Kabira.

De acuerdo con el reporte, cuando civiles palestinos se acercan a este perímetro (que no está claramente señalizado en toda su extensión) suelen ser repelidos con disparos, luego de que el Ejército israelí los considere una amenaza, tal como advirtió en octubre pasado el ministro de Defensa, Israel Katz.

El análisis periodístico sostiene que Israel colocó bloques en al menos tres zonas y posteriormente regresó para moverlos aún más hacia el interior de Gaza, registrando 16 alteraciones de posición en los últimos tres meses en áreas como Beit Lahia, Yabalia y al-Tuffah, con desplazamientos que habrían alcanzado un promedio de 295 metros tras la tregua.

En respuesta, un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) rechazó "todas las afirmaciones" sobre el cruce o desplazamiento de la Línea Amarilla, asegurando que las tropas solo están marcando visualmente el límite "de acuerdo con las condiciones del terreno y la evaluación operativa".

Desde la entrada en vigor del alto al fuego, al menos 450 palestinos han muerto por ataques israelíes, incluidos más de 100 niños, según Unicef, mientras que más de un millar de personas han resultado heridas, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad de Gaza.

Pese al repliegue parcial, las tropas israelíes siguen controlando el 54 % del territorio de la Franja desde la Línea Amarilla, y desde el inicio de la ofensiva tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, más de 71.400 gazatíes han muerto y 171.318 han resultado heridos, en su mayoría mujeres y niños.