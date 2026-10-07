EE.UU. y gobiernos europeos condenaron el ataque de Hamás a tres años del 7 de octubre

Gobiernos europeos y Estados Unidos reiteraron este miércoles mensajes de condena por los ataques del movimiento islamista palestino Hamás hace tres años contra el sur de Israel, en los que murieron más de 1.200 personas y 251 fueron secuestrados.

Desde Estados Unidos, aliado clave de Israel y artífice de un Plan de Paz para Gaza que no termina de materializarse, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en un mensaje en la red social X que, en Washingon, "jamás olvidaremos este acto de barbarie contra un aliado y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la civilización".

Un mensaje similar llegó desde la Unión Europea (UE). La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recordó las vidas "truncadas" en el festival de música Nova, atacado hace tres años, y "la larga odisea de los rehenes" tomados.

La alemana añadió que "la UE sigue preparada para ayudar a convertir el frágil alto el fuego de hoy en una paz duradera basada en la solución de los dos Estados", para después apuntar que también está "convencida" de que "nada justifica el terror".

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, aseguró que "nada puede justificar un terror así y no debe ocurrir de nuevo". "Nunca olvidaremos", sentenció.

Por su parte, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, instó a "rechazar firmemente cualquier forma de antisemitismo en toda Europa", defendió el derecho de las comunidades judías a "poder vivir abiertamente, de manera segura y sin miedo" y afirmó que Hamás "debe desarmarse para que el Plan de Paz para Gaza pueda avanzar".

El 7 de octubre de 2023, milicianos palestinos liderados por Hamás atravesaron la valla fronteriza de Gaza e irrumpieron en territorio israelí, al tiempo que lanzaron salvas de cohetes, causando la muerte de unas 1.200 personas y el secuestro de otras 251.

La posterior ofensiva israelí sobre Gaza desencadenó una masacre en el enclave palestino que deja hasta la fecha más de 74.200 palestinos muertos y alrededor de 175.000 heridos, además de miles de desaparecidos, en lo que expertos de la ONU y otras organizaciones han definido como un genocidio.

Europa contra el antisemitismo

Desde Francia, el presidente Emmanuel Macron reafirmó el compromiso de París de combatir el antisemitismo y el terrorismo y de trabajar por la paz y la seguridad de todos, tres años después de los "brutales" ataques.

Además, aseguró que el mundo no olvida "ni los nombres ni los rostros" de las víctimas.

Un mensaje similar publicó el canciller alemán, Friedrich Merz, que se solidarizó con las víctimas israelíes, con los que "compartidos su dolor", tras unos ataques que marcaron "un punto de inflexión".

El Gobierno italiano recordó, por su parte, la "barbarie" perpetrada por Hamás contra Israel y aunque aseguró que "el paso del tiempo no atenúa la gravedad de esos crímenes", ninguna causa puede justificar "la masacre deliberada de inocentes".

Apoyo a Hamás desde el grupo Hizbulá e Irán

En un comunicado emitido en el día del aniversario, Hamás calificó el ataque como una "respuesta natural" a "décadas de amargo sufrimiento" impuesto por Israel sobre los palestinos y reivindicó en sus redes sociales esta resistencia como un "derecho legítimo".

En apoyo a Hamás, el grupo chií libanés Hizbulá consideró los ataques del 7 de octubre un acto de resistencia "legítimo y valiente", alabó la capacidad del grupo de seguir en pie pese a la guerra contra Gaza, y criticó a Israel por la devastación del enclave palestino.

Tras años después de la ofensiva, Israel "no ha alcanzado la paz, ni siquiera una tregua temporal o la estabilidad. La situación sigue abierta a acontecimientos cuyas repercusiones se extienden más allá de la Franja de Gaza y afectan al futuro de toda la región, a la causa palestina y a la paz y seguridad internacionales", agregó.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó hoy que la operación del 7 de octubre de 2023 fue un hecho de enorme magnitud e imposible de olvidar" y marcó "el comienzo del fin del sionismo".

Irán, que lidera el denominado Eje de la Resistencia, conformado por Hamás, Hizbulá, los hutíes de Yemen y varias milicias iraquíes, alabó ya entonces la operación contra Israel, y afirma ahora que desde entonces las "ecuaciones estratégicas" de la región han cambiado y el Eje se ha consolidado como una fuerza capaz de desafiar a Israel y EE.UU. en distintos escenarios, a pesar de los duros golpes que Israel ha asestado a Hamás e Hizbulá.