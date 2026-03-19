Franja de Gaza: Rafah reabre en medio del conflicto y permite primeras evacuaciones médicas

El cruce fronterizo de Rafah, que conecta el sur de la Franja de Gaza con Egipto, reabrió este jueves por primera vez desde el inicio de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Israel había cerrado el paso el pasado 28 de febrero, bloqueando la salida de pacientes que necesitaban tratamiento médico en el extranjero, así como el ingreso de personas que buscaban reencontrarse con sus familias en Gaza.

La Media Luna Roja palestina informó que durante esta jornada se espera el traslado de 25 personas —ocho pacientes y 17 acompañantes— quienes ya partieron desde centros de salud en Jan Yunis hacia el paso de Rafah para cruzar a Egipto. Sin embargo, no se entregaron mayores detalles sobre el operativo.

En paralelo, una fuente en el paso fronterizo indicó a la agencia de noticias EFE que también llegaron al lado egipcio varios repatriados provenientes de El Cairo, aunque sin precisar cifras.

La reapertura estaba prevista inicialmente para el día anterior, pero fue postergada a último minuto. Según la Media Luna Roja, Israel no había solicitado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) los listados de pasajeros para su revisión, lo que retrasó el proceso.

Desde ahora, el tránsito de personas se realizará en coordinación con Egipto, con autorización de seguridad de Israel y bajo supervisión de una misión de la Unión Europea. A esto se suman controles adicionales del Ejército israelí en el puesto militar de Regavim, donde, según relataron gazatíes, se han registrado interrogatorios prolongados e incluso malos tratos.

El trayecto entre Rafah y el Hospital Naser, en Jan Yunis —de apenas 15 kilómetros— puede tomar varias horas debido a múltiples controles, incluidos algunos realizados por milicias, según testigos.

Antes del cierre, Israel permitía la salida diaria de un promedio de 13 pacientes, cifra que aumentaba a más de 30 personas al considerar a sus acompañantes, de acuerdo con datos de la OMS.

Pese a esta reapertura, la situación sanitaria sigue siendo crítica. La OMS estima que más de 18.500 personas en Gaza —incluidos cerca de 4.500 niños— requieren atención médica urgente que no está disponible en los hospitales que aún funcionan en el enclave.