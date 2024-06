Gaza: Ataque israelí en una escuela de UNRWA dejó al menos 35 muertos

Al menos 35 gazatíes murieron en un ataque israelí, según fuentes médicas, en una escuela de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) que albergaba decenas de desplazados en Nuseirat, centro de la Franja de Gaza.

El Ejército israelí confirmó el ataque, e indicó que la escuela tenía integrado un complejo del grupo islamista Hamás, y que en ella se escondían "terroristas que participaron en el ataque asesino contra comunidades del sur de Israel el 7 de octubre, que fueron eliminados", es decir, miembros de las fuerzas Nukhba.

Según el vocero castrense, Peter Lerner, Israel reunió evidencia de que en el establecimiento se escondían "entre 20 y 30 terroristas de Hamás y de la Yihad Islámica", quienes "utilizaban el complejo como base de operaciones avanzadas para lanzar ataques contra las fuerzas israelíes".

Lerner indicó que se trata del quinto caso en el último mes -el segundo solo esta semana- en el que el Ejército identifica a "operativos terroristas de Hamás y la Yihad Islámica" en escuelas con banderas de la UNRWA, entidad que está en la mira de Israel por supuestos vínculos con Hamás.

El portavoz aseguró que las tropas llevaban dos días siguiendo a los milicianos que se escondían en esta escuela como lugar seguro, y que cancelaron el ataque contra ellos hasta en dos ocasiones "para limitar las víctimas civiles y distinguirlas de los terroristas".

El Ejército indicó que el ataque, desplegado con aviones de combate, se dirigió "específicamente" contra tres aulas de la planta superior del edificio, donde tenían constancia de que se escondían los supuestos agentes.

“Every day is a struggle to provide for my family. […] Though our circumstances are difficult, I find UNRWA’s assistance a lifeline” says 19-year-old Jamal.@UNRWA provides critical aid to families in #Gaza, but much more is needed. Safe humanitarian access is key to save lives pic.twitter.com/enTzE3nE4j