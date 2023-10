Hallan 260 cadáveres en desierto que albergaba festival atacado por Hamás

Al menos 260 cuerpos han sido recuperados por los servicios de emergencia israelíes del área del desierto próxima a la Franja de Gaza donde cientos de jóvenes celebraban un festival de música electrónica la madrugada del sábado, cuando Hamás irrumpió disparando.

Un portavoz de ZAKA, un grupo de voluntarios que se ocupa de recuperar los restos humanos tras ataques y otros desastres, confirmó a medios israelíes que hasta ahora se han recogido más de 260 cuerpos del lugar donde se celebraba el festival de música en el sur de Israel, cerca del kibbutz Reim, próximo a Gaza.

Cientos de padres llevan desde el sábado esperando desesperadamente noticias de sus hijos desaparecidos en esta masacre que ha conmocionado a Israel y este domingo muchos se desplazaron a la comisaria de la ciudad de Lod, cerca del aeropuerto Ben Gurion, que fue habilitada como centro de denuncia de los desaparecidos.

"Vine para rescatar a mi hija, está secuestrada en Gaza. Vi un tiktok donde aparece rodeada de terroristas", contó este domingo a EFE un padre israelí que pidió el anonimato.

Este hombre contactó con su hija por última vez mientras la joven de 30 años se encontraba en un festival musical en el desierto del sur de Israel, que celebraba el Sucot, una fiesta judía.

El festival quedó interrumpido por la sirena de aviso de ataque con misiles e inmediatamente grupos de milicianos armados a bordo de camionetas abrieron fuego en todas direcciones.

My cousin in Israel shared this video of young people (civilians) at a desert dance party/rave running to escape militants after gunshots. Many were shot. pic.twitter.com/QPznkDwr9r