Israel mató a cinco periodistas en bombardeo contra hospital en Gaza

Cinco periodistas murieron este lunes en un bombardeo de Israel contra el Hospital Nasser, ubicado en el sur de Gaza.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Hossam Al Masri (camarógrafo de la agencia de noticias Reuters), Mohamed Salama (camarógrafo de la cadena catarí Al Jazeera), Mariam Abu Daqqa (informadora de la agencia estadounidense

Associated Press), Moaz Abu Taha (reportera freelance) y Ahmed Abu Aziz, empleado de la Red Quds Feed.

El ataque dejó, en total, al menos 20 víctimas fatales, entre ellas un rescatista y un estudiante de último año de medicina.

En imágenes transmitidas en directo desde el centro asistencial se vio a un grupo de personas en el descanso de una escalera de incendios, cuando se produce una explosión y todo se llena de humo.

"La Oficina de Medios del Gobierno condena enérgicamente los ataques, asesinatos y persecuciones sistemáticas contra periodistas palestinos por parte de la ocupación israelí", dijo Hamás en un comunicado.

Desde octubre de 2023, 245 periodistas, informadores e 'influencers' han sido asesinados, según las autoridades gazatíes.

De acuerdo con el Ministerio de Salud gazatí, más de 62.700 personas han muerto en toda la Franja, y alrededor de un tercio de ellas son niños.