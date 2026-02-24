Bomba Estéreo le dio un psicodélico cierre a la segunda jornada de Viña 2026
Publicado:
El grupo Bomba Estéreo cerró la segunda noche de Viña 2026 con un encendido y psicodélico show ante las personas que resistieron la madrugada viñamarina en la Quinta Vergara. El concierto incluyó la participación de Flor de Rap y la interpretación de "Ojitos lindos", el tema que firmaron junto a Bad Bunny.
