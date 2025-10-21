JD Vance llegó a Israel para supervisar el alto al fuego con Hamás

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aterrizó este martes en Tel Aviv para supervisar la implementación del acuerdo del alto al fuego firmado por Israel y Hamás el 10 de octubre, confirmaron a EFE fuentes de la Embajada estadounidense en Jerusalén.

La visita del mandatario, la primera al país desde su nombramiento, tendrá una duración de dos días, en los que se espera que se reúna con el primer ministro Israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente, Isaac Herzog.

El diario Times of Israel señaló que se espera que se dirija a la sede estadounidense establecida en el sur de Israel para supervisar la implementación del acuerdo entre Israel y Hamás.

Vance se encuentra en Israel como parte de los esfuerzos estadounidenses para reforzar la tregua en Gaza, en medio de especulaciones en la prensa estadounidense sobre una supuesta preocupación en la Casa Blanca de que Netanyahu viole el alto al fuego y reanude la guerra contra Hamás.

Su visita coincide con la del enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, quienes llegaron al país ayer lunes.

Netanyahu se reúne con el jefe de la Inteligencia egipcia para abordar el acuerdo

El primer ministro israelí, acompañado por su "equipo profesional", mantuvo un encuentro este martes con el jefe de la inteligencia egipcia, Hasán Rashad, para abordar y afianzar el plan impulsado por Estados Unidos para Gaza, del que de momento solo se ha aplicado la primera fase.

"En la reunión abordaron el avance del plan del presidente Trump, las relaciones entre Israel y Egipto y el fortalecimiento de la paz entre ambos países, así como otros asuntos regionales", recoge la nota difundida por la Oficina del mandatario israelí, en la que no dio más detalles.

El canal Al Qahera News, cercano a la Inteligencia egipcia, por su parte, aseguró que Rashad partió para discutir con funcionarios israelíes "la entrada de ayuda" humanitaria al devastado enclave palestino, así como la solución a "los obstáculos que enfrenta la implementación" del plan de paz.

También afirmó que este alto cargo de Egipto -país que medió en el conflicto junto con Catar y EE.UU.- también se reunirá con Witkoff.