Jerusalén: Ataque armado en una parada de autobús dejó cinco muertos

Cinco personas murieron y otras 12 resultaron heridas, varias de ellas de gravedad, en el ataque a tiros este lunes por parte de dos personas que fueron "neutralizadas" en el lugar, ocurrido en el norte de Jerusalén, según informó el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA).

El último reporte del MDA indica que los fallecidos a causa de los disparos son tres hombres de unos 30 años y otro de unos 50, que murieron en el lugar, a los que hay que sumar una mujer de unos 50 años que fue trasladada en estado crítico al hospital y falleció en el centro médico.

Según el MDA, doce personas más fueron trasladadas a hospitales, de ellas siete en estado grave por heridas de bala, tres leves por fragmentos de vidrio y dos más en estado moderado.

El suceso ocurrió unos minutos pasadas las diez de la mañana hora local en la calle Yigal Yadin, en el cruce de carreteras de Ramot, al norte de la ciudad, cuando dos atacantes abrieron fuego, reportó el MDA.

La policía informó por su parte de que los dos "terroristas" causantes de los disparos fueron "neutralizados" allí mismo.

"Los heridos yacían en la calle y la acera cerca de una parada de autobús, algunos inconscientes", indicó un paramédico del MDA en un comunicado, y otro afirmó que "había destrucción generalizada, cristales rotos en el suelo y una gran conmoción".

Según informaron varios medios israelíes, los atacantes supuestamente subieron a un autobús y abrieron fuego contra los pasajeros.

Tras el ataque, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó en un comunicado de que estaba llevando a cabo una evaluación de la situación con los responsables de las fuerzas de seguridad.

Hamás dice que ataque es una respuesta al genocidio en Gaza

El grupo islamista Hamás conmemoró este lunes el tiroteo por dos "luchadores de resistencia" en Jerusalén, y dijo que constituye una "respuesta natural" al genocidio que Israel perpetra en Gaza.

"Esta operación es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y a la guerra de exterminio que libra contra nuestro pueblo. Es un mensaje claro de que sus planes de ocupar y destruir la ciudad de Gaza y profanar la mezquita de Al Aqsa no quedarán impunes", afirmó en un comunicado oficial.

Según el grupo islamista, esta operación "en el corazón de Jerusalén", atenta contra la seguridad de la región y confirma "la determinación" de continuar la resistencia y hacer frente a las políticas israelíes coloniales.

Además, Hamás hizo un llamado a "intensificar la confrontación" contra las tropas israelíes y sus colonos en Cisjordania, territorio que Israel ocupa desde 1967 y donde ha instaurando cientos de puestos de control militares y un sistema de permisos que impide el libre movimiento de más de dos millones de palestinos.