Ministro de Defensa israelí: "No hay inocentes en Gaza"

El ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, afirmó este domingo que en Gaza "no hay gente inocente" y que "todo el mundo está afiliado a Hamás", tras las marchas del viernes en la Franja en las murieron 16 palestinos y otros dos mil resultaron heridos por fuego israelí.

"Todo el mundo está pagado por Hamás y todos los activistas que nos intentan desafiar y cruzar la frontera son operativos de su ala militar", dijo Lieberman, según el digital The Times of Israel.

El ministro también lamentó las críticas internacionales por las víctimas por fuego israelí durante los enfrentamientos del pasado viernes cerca de la valla fronteriza, que calificó de "hipocresía".

"Este fin de semana cientos de personas fueron asesinadas en Siria, incluyendo docenas de mujeres y niños, y aún no he escuchado al secretario general de la ONU, no vimos convocarse al Consejo de Seguridad ni a la Liga Árabe. Sin embargo, cuando Israel se defiende, inmediatamente vemos la juerga de la hipocresía", dijo.

Las declaraciones de Lieberman se producen en medio de la polémica por la actuación del Ejército ante las protestas palestinas por la Gran Marcha del Retorno, desde cuyo inicio, el pasado 30 de marzo, se han registrado manifestaciones e incidentes en los que 32 palestinos han muerto y más de 1.300 han sido heridos por fuego israelí, según cifras médicas palestinas.

Lieberman hizo también declaraciones ayer para referirse a la muerte de Yaser Murtaja, fotoperiodista palestino que sucumbió el sábado de madrugada a una herida de bala que recibió en el abdomen cuando cubría las protestas del viernes.

El ministro de Defensa argumentó que se le disparó porque hacía volar un dron teledirigido, informó el periódico israelí Haaretz. "Cualquiera que haga volar un dron sobre soldados israelíes tiene que entender que se está poniendo en riesgo", dijo Liberman al respecto.