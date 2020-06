Multitudinaria protesta en Tel Aviv contra anexión israelí de Cisjordania

Miles de personas se manifestaron hoy en la plaza Rabin de Tel Aviv contra el plan de anexión israelí de partes de Cisjordania ocupada, una protesta organizada por partidos de izquierda y grupos antiocupación que aglutinó a judíos y árabes.

Entre los congregados se vieron banderas palestinas e israelíes que se mezclaron con enseñas rojas, en lo que supuso un acto plural que buscó ser una demostración de fuerza contra las intenciones del primer ministro, Benjamín Netanyahu, que pretende activar la anexión sobre el territorio palestino de Cisjordania a partir de julio.

"No a la ocupación, no a la anexión, sí a la democracia", fue el lema de la manifestación.

También se vieron pancartas con referencias a las protestas de Estados Unidos, al afroamericano asesinado George Floyd, o a Iyad Halak, un joven palestino con autismo al que la policía israelí mató la semana pasada en un polémico incidente en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

What a beautiful photo of a mass demonstration in Tel Aviv tonight--Jews and Arabs coming together to say no to annexation and no to occupation! And, to shout out in a loud voice #PalestinianLivesMatter! pic.twitter.com/ej0ht68haI