Netanyahu amenaza con volver a atacar Gaza tras eventual tregua de 60 días

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, amenazó este jueves en el último día de su visita a EE.UU. con retomar la ofensiva sobre Gaza cuando acabe la tregua de 60 días (que la delegación israelí y la de Hamás siguen negociando en Catar) si los islamistas no deponen las armas y dejan de gobernar y Gaza no se desmilitariza en ese periodo.

"Para conseguirlo (el alto el fuego permanente), hay que hacerlo bajo las condiciones mínimas que hemos establecido: Hamás depone las armas, Gaza se desmilitariza y Hamás deja de tener capacidad gubernamental y militar", dijo Netanyahu, sentenciando: "Si no se logra a través de negociaciones en 60 días, lo lograremos de otras maneras, utilizando la fuerza".

La propuesta sobre la mesa en Doha plantea una tregua de 60 días, durante la cual Hamás e Israel deberán negociar su continuación en un alto el fuego permanente. El documento de este plan plantea que, de no alcanzar las partes un acuerdo sobre el día después de la tregua, esta podía prolongarse hasta que lo alcanzaran.

"Nos dijeron 'no volverán a la guerra' tras el primer acuerdo de alto el fuego. Volvimos. Nos dijeron, 'no volverán a luchar' tras el segundo alto el fuego. Volvimos. Dicen 'no volverán a luchar' tras el tercer alto el fuego, ¿quieren que siga?", amenaza el mandatario en un vídeocomunicado poco antes de volar de vuelta a Israel tras su visita al presidente de EE.UU., Donald Trump.

Netanyahu asegura que la duración de la ofensiva contra Gaza (más de 22 meses en los que Israel ha matado a más de 57.700 palestinos, la mayoría mujeres y niños) se debe que en el enclave quedan "miles de combatientes con armas".

"Hemos preparado y finalmente estamos llevando a cabo la operación militar que es la más brillante de nuestra historia, entre las más brillantes sin duda, que el mundo entero está esperando", añadió.

El israelí dijo además que su Gobierno busca maximizar la liberación de rehenes en Gaza "de la mejor forma posible", pero que "no todo" está en sus manos, poniendo la responsabilidad sobre los desacuerdos en las negociaciones sobre Hamás.

De la misma forma, Netanyahu aseguró que defiende la actual propuesta, según la cual Hamás liberaría 10 rehenes israelíes vivos y otros 18 muertos durante esos 60 días de tregua, idea que los islamistas también aceptan.

En Gaza quedan 50 rehenes, de los cuales se cree que 20 siguen con vida.