Netanyahu: "Hamás es el obstáculo para el acuerdo, estamos considerando otras opciones"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un comunicado difundido por su Oficina, echó la culpa este viernes a Hamás del bloqueo en las negociaciones para el alto al fuego y aseguró que está, junto a Estados Unidos, "considerando otras opciones".

"El enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, tenía razón. Hamás es el obstáculo para un acuerdo de liberación de rehenes. Ahora estamos considerando opciones alternativas para traer a nuestros rehenes a casa, poner fin al régimen terrorista de Hamás y asegurar una paz duradera para Israel y nuestra región", señala el comunicado.

Special Envoy to the Middle East Steve Witkoff got it right.



Hamas is the obstacle to a hostage release deal. Together with our U.S. allies, we are now considering alternative options to bring our hostages home, end Hamas’s terror rule, and secure lasting peace for Israel and…