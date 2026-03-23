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Tópicos: Mundo | Medio Oriente

El Ejército israelí anuncia nueva oleada de bombardeos contra "el corazón de Teherán"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La ofensiva ocurre en medio de una escalada entre Israel e Irán.

Estados Unidos anunció una pausa en los ataques militares, tras mantener conversaciones con Teherán.

El Ejército israelí anuncia nueva oleada de bombardeos contra
 EFE

El conflicto superó los 1.200 muertos en Irán y cerca de una veintena de víctimas en territorio israelí y Cisjordania.

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El Ejército israelí anunció este lunes una nueva oleada de bombardeos contra "el corazón de Teherán", la capital iraní.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están llevando a cabo ataques contra objetivos del régimen terrorista iraní en el centro de Teherán", afirmó un comunicado militar, sin ofrecer más detalles.

El anuncio castrense fue publicado apenas una hora después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó a su Departamento de Guerra posponer durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes.

El líder republicano señaló en su red, Truth Social, que esta medida se debe a que los dos países han mantenido en los últimos dos días "conversaciones muy buenas y productivas respecto a una resolución completa y total" de sus hostilidades en Medio Oriente.

Irán aún tiene que pronunciarse al respecto de estos alegatos de Trump, al igual que la Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Ayer domingo, Netanyahu afirmó durante una visita a la ciudad sureña de Arad, tras el impacto de un misil iraní, que Israel está "aplastando" al enemigo y "ganando la batalla" contra Irán; al tiempo que llamó a otros países a unirse a esta ofensiva que el Ejército israelí estima que durará al menos varias semanas.

En Israel, 15 personas han muerto por misiles iraníes y cuatro mujeres más en Cisjordania ocupada, mientras que en Irán, solo en la primera semana de ofensiva más de 1.200 perdieron la vida, la última cifra oficial dada por las autoridades.

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