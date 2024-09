Bombardeos israelíes contra el sur del Líbano dejan más de 180 muertos

Al menos 182 personas han muerto y otras 727 han resultado heridas ya en los bombardeos israelíes lanzados este lunes contra el sur del Líbano, un balance de víctimas sin precedentes en ataques de este tipo desde que comenzaran las hostilidades entre el Estado judío y el grupo chií Hizbulá.

"Estas incursiones han resultado, hasta la emisión de esta declaración, en 182 mártires y 727 heridos, incluidos niños, mujeres y paramédicos", anunció el Ministerio de Salud Pública del Líbano en un comunicado.

Este lunes, el Ejército israelí advirtió a los ciudadanos de Líbano que se alejaran de los edificios usados por el grupo chií Hizbulá para almacenar armamento, ya que pronto lanzaría una serie de ataques en el país contra objetivos de la milicia.

"En las últimas horas hemos detectado planes de Hizbulá para atacar a los ciudadanos del Estado de Israel. El Ejército comenzó a atacar hace una hora. En un futuro cercano, el Ejército atacará objetivos terroristas en Líbano para eliminar las amenazas", dijo en una rueda de prensa el principal vocero castrense, Daniel Hagari.

Los bombardeos se concentraron en diferentes áreas del sur del Líbano y del oriental Valle de la Bekaa, bastiones de Hizbulá, en medio de la creciente tensión tras los ataques sin precedentes de la semana pasada en territorio libanés.

En su intervención, Hagari detalló cómo combatientes del grupo chií, aliado de Irán, se preparaban para lanzar un misil desde una casa, en la que habían colocado una abertura para el lanzamiento. "En un ataque preciso el Ejército eliminó a los terroristas y esta infraestructura de lanzamiento de misiles, poco antes del lanzamiento", aseguró el portavoz.

I repeat and reiterate: Israel does not seek war. But we have the right and the duty to defend our people.



Here’s just an example of the threat we face. This IDF video shows how Hezbollah stores and launches missiles in civilian areas and homes. Thousands and thousands of long… pic.twitter.com/mqQryzD8Er