Israel asume que su objetivo como país es "derrocar al régimen iraní"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que la orden que ha dado al Ejército israelí, al Mosad y al resto de los servicios de seguridad del país es "derrocar el régimen de Irán", al que acusó de intentar reactivar una amenaza terrorista contra Occidente.

"Irán intenta, una vez más, generar una amenaza terrorista contra Occidente. Por lo tanto, solo hay una forma de eliminar esta amenaza de una vez por todas: derrocar al régimen en Irán. Esta es mi directiva para las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel), el Mosad (agencia de inteligencia exterior) y los servicios de seguridad", declaró el también candidato a la reelección.

El jefe de gobierno sostuvo que Teherán ha "reanudado sus esfuerzos para adquirir armas", lo que, según advirtió, representaría "una amenaza existencial" para el Estado de Israel.

Netanyahu aseguró haber trasladado esta posición al presidente de EE.UU., Donald Trump, durante una conversación telefónica mantenida el lunes, y afirmó que el mandatario estadounidense se mostró de acuerdo con su planteamiento.

Durante el mismo acto, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó que el régimen iraní "atraviesa el momento de mayor debilidad de su historia", y advirtió de que esta situación podría empujarlo a adoptar medidas extremas contra Israel.

"Nuestro mensaje para el régimen iraní es claro: vemos sus intentos, estamos preparados para frustrarlos y estamos listos para responder con toda nuestra fuerza. Si Irán ataca a Israel, ¡Irán arderá!", declaró Katz.

Sin embargo, según una fuente de seguridad citada por el Canal 12 de la televisión israelí, los servicios de seguridad no tienen constancia de la información presentada por el primer ministro, por lo que expresó su preocupación, según este medio, ante la posibilidad de que se tratara de información errónea.

Según informó el diario Financial Times, Netanyahu está presionando para retomar los ataques a gran escala contra Irán y llegó a preparar un plan para hacerlo hace 10 días, aunque finalmente no siguió adelante por la oposición de Trump.