Unicef alerta de 2.500 niños iraníes víctimas de la guerra con EE.UU. e Israel

Los niños muertos o heridos en Irán por la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel ascienden ya a 2.500, anunció el director regional interino de Unicef para Medio Oriente y el Norte de África, Abdul Fofana.

La agencia de Naciones Unidas indicó que en "los últimos cinco meses, más de 4.000 niños han muerto o resultado heridos en seis países -de Medio Oriente-, más de 2.500 de ellos en Irán, con 386 niños muertos y 2.117 heridos".

"Mientras persisten las repercusiones de la guerra en Irán y los países vecinos, los niños siguen muriendo y resultando heridos en los lugares donde deberían estar más seguros: sus hogares, escuelas y comunidades", expresó Fofana.

Asimismo, recordó que el jueves, en la isla de Qeshm, frente a la costa sur de Irán, "un niño de dos años murió junto con sus padres en un ataque aéreo contra un edificio residencial. Otros dos niños también resultaron heridos en el mismo ataque".

Según Unicef, "este último incidente es un nuevo y crudo recordatorio de que los niños de toda la región siguen pagando el precio más alto".

El funcionario insistió en que las partes en conflicto "no deben normalizar el sufrimiento de los niños y niñas, quienes siguen padeciendo los horrores de conflictos que no iniciaron y que no pueden detener".