Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago28.0°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Medio Oriente | Israel

Israel lanzó nueva ola de ataques "a gran escala" en Teherán y otros puntos de Irán

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Así lo informó el Ejército de Tel Aviv, poco después de que la aviación israelí bombardeara la sede de la Fuerza Espacial de la Guardia Revolucionaria iraní y 50 búnkeres de munición.

Además, la capital del país persa amaneció bajo una nube tóxica esta jornada, después de una ofensiva del Estado judío contra depósitos de combustible.

Israel lanzó nueva ola de ataques
 EFE

Los ataques de Israel y Estados Unidos en el país persa se han cobrado la vida de más de 1.300 personas, mientras que en territorio israelí, los ataques con misiles iraníes han matado a otras diez.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Ejército de Israel lanzó este domingo por la tarde una nueva ola de bombardeos "a gran escala" en Teherán y otras posiciones de la República Islámica de Irán, según un comunicado difundido por las fuerzas armadas.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel han comenzado ataques a gran escala en objetivos del régimen terrorista iraní en Teherán y zonas adicionales en Irán", recoge, sin dar más detalles sobre las posiciones o las ubicaciones más allá de la capital.

La nueva andanada de ataques se produce poco después de que la aviación israelí completara una serie de bombardeos contra objetivos como la sede de la Fuerza Espacial de la Guardia Revolucionaria iraní y 50 búnkeres de munición.

Israel ataca de forma casi ininterrumpida Irán y, especialmente, Teherán, que esta mañana amaneció envuelta en una nube tóxica, mezcla de lluvia y humo, después de que la aviación bombardeara por primera vez depósitos de combustible en la capital.

Sólo el sábado, Israel alcanzó 400 objetivos en el oeste y centro de Irán, entre ellos lanzaderas de misiles balísticos y plantas de producción de armas, aseguran las fuerzas armadas.

Los ataques de Israel y Estados Unidos en el país persa se han cobrado la vida de más de 1.300 personas, mientras que en territorio israelí, los ataques con misiles iraníes han matado a otras diez.

Al menos una persona resultó herida de gravedad este domingo en la región israelí de Tel Aviv tras una andanada de misiles lanzados por Irán, el primero del que se tiene noticia en Israel desde el comienzo de la guerra, el pasado 28 de febrero.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada