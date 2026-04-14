Israel y Líbano acuerdan continuar negociaciones directas tras reunión en Washington

Los Gobiernos de Israel y del Líbano acordaron volver a reunirse en una fecha y lugar aún por determinar, tras las conversaciones de paz celebradas este martes en Washington, informó Estados Unidos, que actúa como mediador.

"Todas las partes acordaron iniciar negociaciones directas en una fecha y lugar mutuamente convenidos", señaló el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, mantuvieron un encuentro de dos horas y media en presencia del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, con el objetivo de poner fin a los ataques israelíes en el Líbano, iniciados tras la guerra con Irán.

Las negociaciones, de las que fue excluido el grupo chií Hizbulá, constituyeron el encuentro de más alto nivel entre Israel y el Líbano desde 1993.

Según el Departamento de Estado, Israel pidió "el desarme de todos los grupos terroristas no estatales", en referencia a la milicia chií Hizbulá, y reiteró su compromiso de "entablar negociaciones directas para resolver las cuestiones pendientes y alcanzar una paz duradera".

Por su parte, el Líbano reclamó "un alto el fuego" y el respeto de las condiciones del cese de hostilidades anunciado en 2024, que garantiza la "integridad territorial y plena soberanía" del país, según el Gobierno estadounidense.

La Administración del presidente Donald Trump insistió en que cualquier cese de hostilidades debe acordarse directamente entre los dos gobiernos, con la mediación de Estados Unidos, y no por vías paralelas.

A la salida de la reunión, en el Departamento de Estado, el embajador israelí afirmó que las conversaciones demostraron que su país y el Líbano están "unidos" en la lucha contra Hizbulá.

Las conversaciones se producen tras seis semanas de enfrentamientos entre Hizbulá e Israel en territorio libanés, que han dejado más de 2.000 muertos y más de un millón de desplazados debido a los ataques e incursiones israelíes, que el Gobierno de Benjamín Netanyahu justifica por el lanzamiento de cohetes del grupo islamista.

Israel se ha negado a incluir al Líbano dentro de la tregua que Estados Unidos declaró con Irán la semana pasada y ha continuado con los ataques en territorio libanés, incluido este martes, mientras se celebraba la reunión en Washington.

Las discrepancias entre ambas delegaciones son grandes, puesto que el Gobierno libanés pide un alto el fuego inmediato que permita un diálogo más amplio, pero Israel lo descarta y exige el desarme total de Hizbulá y la creación de una "zona de seguridad" en el sur del Líbano que le permita controlar la franja entre la frontera y el río Litani.

El líder de Hizbulá, Naim Qassem, rechazó el lunes las conversaciones "sin sentido" con Israel y consideró que un cambio de estrategia como este requiere un previo consenso interno entre los libaneses.

Al iniciar el encuentro, Marco Rubio calificó la reunión de "oportunidad histórica" y afirmó que no solo se trata de abordar un posible alto el fuego sino "una solución permanente a 20 o 30 años de influencia de Hizbulá" en la región