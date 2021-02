Ningún sobreviviente del Holocausto se quedará sin vacuna, dicen en Israel

Que ningún sobreviviente del Holocausto en Israel se quede sin vacuna contra el coronavirus es el objetivo de un proyecto nacional que ayuda a transportar a los centros clínicos a esta envejecida, y en muchos casos impedida, población del país.

Un ejemplo es Katrina Wolfensohn, de origen ruso y 80 años, a quien el servicio de emergencias israelí United Hatzalah recogió hoy de una residencia de Jerusalén y acercó hasta el centro de vacunación para recibir la primera dosis, inyectada por los sanitarios en la misma ambulancia.

La iniciativa cuenta con una lista de más de 20.000 israelíes que todavía no han podido vacunarse, como Wolfensohn, que contrajo el coronavirus tras una operación y tuvo que esperar el tiempo necesario hasta recuperarse, contó a la agencia EFE.

The @ClaimsCon and @UnitedHatzalah are working together to help get home-bound Holocaust survivors the COVID-19 vaccine.



