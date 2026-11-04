Partido palestino-israelí denuncia detención de dirigente y acusa a Netanyahu

La policía y la agencia de inteligencia interior de Israel (Shin Bet) detuvieron al ciudadano palestino-israelí Abed Abu Shehadeh en su casa en Yafa -en el sur de Tel Aviv-, según denunció la Lista Conjunta, la coalición árabe que incluye a Balad, partido en el que milita el arrestado.

"Anoche, la policía y el Shin Bet secuestraron al periodista Abed Abu Shehadeh en su domicilio. Las fuerzas de seguridad se negaron a presentar una orden de arresto, robaron objetos de su casa sin entregar una lista y, hasta el momento, se niegan a proporcionar información sobre su paradero", alertó el comunicado, que la Lista Conjunta atribuye al presidente de Balad, Sami Abu Shehadeh.

El partido tildó la detención de Abed Abu Shehadeh como "secuestro de ciudadanos" y afirmó que constituye parte de un intento por parte del primer ministro, Benjamín Netanyahu, y el director del Shin Bet, David Zini, de "robar las elecciones" celebradas el pasado 27 en Israel.

El vicealcalde de Tel Aviv y miembro de una formación que también se incluye en la Lista Conjunta, Amir Badran, acusó al Shin Bet en la red social X de llevar a cabo "un golpe de Estado contra la democracia de Israel al servicio de Netanyahu".

Según el diario The New Arab, en el que Abu Shehadeh escribía, unos 15 agentes israelíes entraron a su casa en la medianoche del 3 de noviembre y lo detuvieron junto a su familia; agregando que permanece detenido en la Dirección de Inteligencia Militar de Petah Tikva, en la periferia de Tel Aviv.

El político detenido dirige la Autoridad Islámica de Yafa, un órgano representativo que gestiona asuntos religiosos y comunitarios en esta área del sur de Tel Aviv con mayoría de población palestina.

Balad es un partido creado en 1995 por diputado israelí de origen palestino cristiano Azmi Bichara que busca representar a la minoría de origen palestino en Israel, con una orientación nacionalista palestina, desde posturas socialdemócratas y que plantea una separación completa del Estado de Israel de la religión.

La coalición de mayoría árabe Lista Conjunta logró el 8,79% de los votos en la última elección, sumando 11 asientos en la Knesset, seis más que en la última legislatura.