Asesinan a balazos a una regidora y a una candidata a diputada en México

Una candidata a diputada y una regidora fueron asesinadas a balazos la madrugada de este sábado en el central estado de Puebla, con lo que aumenta la cifra de políticos muertos de manera violenta durante el actual proceso electoral en México.

Mediante un comunicado, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) condenó y lamentó el atentado en el que perdió la vida Juana Irais Maldonado, aspirante a diputada por el distrito local de Huauchinango, Puebla, y en el que también fue asesinada Erika Cázares, regidora del municipio Juan Galindo y colaboradora de Maldonado.

Según reportes, elementos de la policía local fueron avisados de un vehículo abandonado en el municipio de Jopala en cuyo interior hallaron ambos cuerpos y 10 casquillos percutidos.

"Exigimos a las autoridades locales y federales el esclarecimiento de este asesinato perpetrado contra Juana, quien fuera miembro activo y distinguido de este instituto político en Puebla; en el cual también perdió la vida Erika, colaboradora de Juana y militante del Partido Verde", apuntó la colectividad en la nota.

El PVEM consideró "urgente" que las autoridades tomen cartas en el asunto para poner fin a la violencia y la agresión a la que se enfrentan los aspirantes y candidatos a cargos públicos, en el marco del actual proceso electoral.

También esta madrugada fue reportado el asesinato a balazos de Pamela Terán, regidora con licencia y quien formaba parte de la planilla del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia municipal, Hageo Montero, en Juchitán, Oaxaca, sureste mexicano.

Más de 100 políticos asesinados

Según el Informe de Violencia Política en México 2018 de la consultora Etellekt, desde el inicio del proceso electoral en septiembre pasado ha habido más de 180 agresiones contra políticos en todo el país, entre ellos los 106 asesinatos, con los tres de este sábado.

Entre los asesinados que aspiraban a cargos electorales hay desde precandidatos, a candidatos, alcaldes, ex alcaldes, regidores, militantes, dirigentes partidistas, ex regidores, diputados, síndicos y ex síndicos.

El próximo 1 de julio, unos 89 millones de mexicanos acudirán a las urnas para renovar más de 3.400 cargos, entre ellos los de presidente del país, diputados y senadores, ocho gobernadores y el jefe del Gobierno de Ciudad de México.