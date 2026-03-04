Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago32.0°
Humedad23%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | México

Sheinbaum niega que operativo contra El Mencho respondiera a presiones de EE.UU.

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La presidenta aseguró que, aunque hubo intercambio de información con Washington, la operación no respondió a presiones externas.

Sheinbaum niega que operativo contra El Mencho respondiera a presiones de EE.UU.
 EFE

“Esa persona tenía una orden de aprehensión”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este miércoles que el operativo que derivó en la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho el pasado 22 de febrero se debiese a presiones del Gobierno de Estados Unidos.

"No fue ese el objetivo (bajar la presión de Estados Unidos). Es muy importante y quiero repetirlo. Esta persona tenía una orden de aprehensión o varias", subrayó.

Explicó, por ello, que el despliegue militar buscaba cumplimentar mandamientos judiciales y que las fuerzas federales respondieron a una agresión.

"Entonces, el operativo fue para detenerlo. El problema es que recibieron agresiones, la Secretaría de la Defensa Nacional, y respondió en el momento", indicó.

La presidenta enfatizó que la acción no obedeció a exigencias externas, e insistió en que sólo hubo intercambio de información con EE.UU.

"Pero no se hizo de ninguna manera por la presión de Estados Unidos ni mucho menos. Claro, hay información de inteligencia de los Estados Unidos que se utilizó en específico", puntualizó.

Sheinbaum adelantó además que el próximo viernes visitará la ciudad de Guadalajara (oeste), a casi dos semanas del operativo militar en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos.

Según las autoridades, la ola de violencia tras la operación militar dejó un saldo de 25 integrantes de la Guardia Nacional y más de 30 miembros del CJNG fallecidos, sumado a cortes en carreteras, quemas de gasolineras, vehículos, transporte de carga y establecimiento comerciales.

El Mencho, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada