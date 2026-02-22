México: Crimen organizado incendió autos en las calles en reacción a muerte de "El Mencho"
Supuestos integrantes del crimen organizado bloquearon este domingo distintas vías de los estados de Jalisco, Michoacán (oeste de México) y Tamaulipas (norte) con vehículos incendiados, y quemaron varios negocios en Guanajuato (oeste), en medio de enfrentamientos con fuerzas federales de seguridad que realizaban un operativo en la zona, según informaron las autoridades.
El hecho se dio justo tras el operativo que dio con la muerte de Oseguera Cervantes, de 56 años y alias El Mencho, líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidense.
Tras el operativo de este día, en aparente reacción del grupo criminal, se registraron diversos bloqueos y quema de vehículos y negocios en Jalisco y otros estados del país.
En imágenes difundidas por medios y redes sociales se observan vehículos incendiados y columnas de humo en Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit (oeste), Aguascalientes (centro) y Tamaulipas (norte), así como negocios quemados en Guanajuato (centro).