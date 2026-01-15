Jorge Sahd, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, y coeditor del recién publicado Índice de Riesgo Político América Latina 2026, sostuvo en Cooperativa que la caída de Nicolás Maduro es ejemplo de una imposición de "la ley de la jungla".

"La ley de la jungla es una forma de decir que hay un fenómeno a nivel internacional en que se ha relegitimado el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, y que el sistema del orden mundial está en la UTI", aseveró en Lo que Queda del Día.

El académico sostuvo que la crisis "va mucho más allá del derecho internacional: incluye a los organismos internacionales, a esta forma multilateral de entender el mundo, que al parecer se ve incapaz de producir resultados", por lo que en cambio, se opta por una medida como la intervención de EE.UU. en Venezuela.

Con todo, Sahd señaló que el "posible efecto dominó" de la captura de Maduro en América Latina, y la estrategia de seguridad nacional "más asertiva" de la Casa Blanca, serán claves para la geopolítica en 2026.

