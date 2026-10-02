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Tópicos: Mundo | Organismos Internacionales | OEA

La OEA exige a Nicaragua celebrar elecciones y liberar sin condiciones a los presos políticos

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

En una resolución aprobada de forma unánime, la organización también pidió recuperar la separación de poderes y divulgar el paradero de los desaparecidos, entre otros.

Sin embargo, la declaración no incluye la imposición de sanciones para el régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

La OEA exige a Nicaragua celebrar elecciones y liberar sin condiciones a los presos políticos
 @PresidentedePaz (X)

Ortega causó revuelo internacional cuando en julio dijo que su país no realizará más elecciones presidenciales "para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder".

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La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes, en una reunión extraordinaria de cancilleres celebrada en Washington, una resolución que exige a Nicaragua la celebración de elecciones y la liberación incondicional de presos políticos, después de que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, anunciara que no habrá más comicios en el país.

El texto, aprobado por unanimidad, también insta a recuperar la separación de poderes, divulgar el paradero de los desaparecidos y devolver la nacionalidad a las personas que fueron despojadas de ella, pero no incluye la imposición de sanciones concretas para el Gobierno de Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

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