La OEA exige a Nicaragua celebrar elecciones y liberar sin condiciones a los presos políticos
En una resolución aprobada de forma unánime, la organización también pidió recuperar la separación de poderes y divulgar el paradero de los desaparecidos, entre otros.
Sin embargo, la declaración no incluye la imposición de sanciones para el régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
Ortega causó revuelo internacional cuando en julio dijo que su país no realizará más elecciones presidenciales "para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder".