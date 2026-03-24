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Tópicos: Mundo | Organismos Internacionales | ONU

Consejo de DD.HH. de la ONU convocó debate urgente sobre los ataques de Irán al Golfo

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El encuentro se llevará a cabo el miércoles y se espera que se presente un proyecto de resolución que deberán votar los países miembros, entre los que se encuentra Chile.

Cuba y China han propuesto otra conversación sobre el ataque a la escuela infantil de Minab en la que murieron 160 personas, que según la investigación fue perpetrado por EE.UU.

Consejo de DD.HH. de la ONU convocó debate urgente sobre los ataques de Irán al Golfo
 EFE (Referencial)
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El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas anunció la celebración este miércoles de un debate urgente sobre la "agresión militar de Irán" contra Baréin, Jordania, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos en el contexto del actual conflicto en Medio Oriente.

La celebración del debate en la actual 61ª sesión del Consejo (23 de febrero-31 de marzo) fue solicitada de forma oficial la semana pasada por Baréin en nombre del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo junto a Jordania.

Se trata del undécimo debate urgente que celebrará el Consejo, que en enero ya celebró una sesión especial por la violenta represión en Irán de las protestas contra el régimen de los ayatolás.

Aunque en principio las discusiones se centrarán únicamente en los ataques iraníes a los países árabes citados, Cuba y China, miembros actuales del Consejo, han solicitado junto a Irán otro debate urgente sobre el ataque a la escuela infantil de Minab en el que murieron unas 160 personas, en su mayoría niñas, y que según las investigaciones iniciales fue perpetrado por fuerzas de EE.UU.

Al término del debate del miércoles se espera que se presente un proyecto de resolución, que podría ser sometido a voto por los 47 miembros del Consejo, entre ellos las mencionadas Cuba y China, pero también Chile, España, Francia, Italia, Reino Unido, Brasil, Colombia, Ecuador o México, entre otros.

Estados Unidos e Israel abandonaron el Consejo de Derechos Humanos el pasado año.

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