Emiratos Árabes postuló a diplomática Lana Nusseibeh para liderar la ONU

Emiratos Árabes Unidos (EAU) nominó a su ministra de Estado de Asuntos Exteriores, Lana Nusseibeh, como candidata a secretaria general de las Naciones Unidas, para suceder a António Guterres.

El presidente emiratí, Mohamed bin Zayed, presentó la nominación a través de "una carta dirigida a los presidentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de conformidad con los procedimientos aprobados para la selección y el nombramiento del próximo secretario general", señaló la agencia oficial de noticias emiratí WAM.

En su misiva, el presidente destacó la experiencia de Nusseibeh en las Naciones Unidas, dado que fue representante permanente del país árabe ante la ONU de 2013 a 2024.

Durante ese periodo, ocupó los cargos de vicepresidenta de la Asamblea General, presidenta del Consejo Ejecutivo de ONU Mujeres, copresidió los procesos de revitalización de la Asamblea General y de reforma del Consejo de Seguridad, y presidió el Consejo de Seguridad en dos ocasiones durante el mandato de EAU (2022-2023).

Nusseibeh obtuvo una licenciatura y un máster en Historia por la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, así como un máster en Estudios de la Diáspora Israelí y Judía por la Escuela de Estudios Orientales y Africanos (SOAS) de la Universidad de Londres, de acuerdo con la biografía publicada en su perfil en las Naciones Unidas.

"Actuar con mayor urgencia"

"Me postulo para secretaria general porque creo que este es un momento para actuar con mayor urgencia: actuar antes, unir a las personas a pesar de las diferencias y avanzar el trabajo hasta que produzca resultados concretos", afirmó Nusseibeh en la red social X.

La candidata emiratí sostuvo que este enfoque es fundamental para reconstruir la confianza en la ONU y garantizar que la institución genere cambios significativos para las personas a las que sirve.

Nusseibeh abogó también por un liderazgo que se implique directamente en la resolución de los problemas, acerque a personas con posiciones diferentes y persevere en la búsqueda de soluciones hasta obtener resultados, según indicó en un escueto video publicado en su perfil de X.

"Aportaré una mayor urgencia a la labor en pro de la paz. Ayudaré a los países a adquirir mayor autonomía sobre su propio desarrollo", señaló, al tiempo que defendió la necesidad de centrar la organización en las prioridades más apremiantes y en aquellas tareas que solo Naciones Unidas puede desempeñar.

La diplomática vinculó su confianza en la institución con su ascendencia palestina y con su experiencia en una región marcada tanto por la diplomacia como por las consecuencias de su fracaso.

Hasta ahora se estima que, en la carrera ONU, la costarricense Rebeca Grynspan mantiene el liderazgo, seguida por la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett y el argentino Rafael Grossi. Michelle Bachelet bajó su postulación el 19 de septiembre.