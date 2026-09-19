Expresidenta Bachelet bajó su candidatura a la Secretaría General de la ONU

La expresidenta Michelle Bachelet anunció este sábado que no continuará con su candidatura a la Secretaría General de la ONU ante los negativos resultados en los últimos sondeos informales.

"Hoy anuncio que he decidido no continuar con mi candidatura a Secretaria General de las Naciones Unidas", dijo a través de sus redes sociales.

Al explicar su decisión, la dos veces mandataria apuntó a que "algunos creerán que no eran los tiempos para una candidatura como la que quise representar, cuando los vientos soplan fuertes contra principios con el multilateralismo, contra el derecho internacional, permanentemente transgredido, la existencia del cambio climático algunos niegan, pese a la evidencia científica, y la democracia y los derechos humanos que se encuentran en peligro".

"Por el contrario, aunque desde un inicio, contra la corriente, estoy convencida de que era el momento de levantar la voz por estos principios que han sido orgullosa bandera de mi postulación", enfatizó en su mensaje.

Asimismo, la otrora Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU resaltó que "no me arrepiento de haber emprendido este gran desafío. Contribuimos a instalar en el debate global que la próxima Secretaria General debe ser una mujer de América Latina, una persona verdaderamente independiente y leal a los principios de la Carta de la Organización y que los enarbole con rigor frente a los estados, sin importar su tamaño o su poder".

Finalmente, Bachelet agradeció "muy especialmente a los presidentes de Brasil, Ignacio Lula da Silva y de México, Claudia Sheinbaum, que respaldaron esta candidatura desde el primer día con generosidad y convicción. También a las y los chilenos y ciudadanos del mundo que me expresaron su estima y apoyo".

Respecto a su futuro, la expresidenta indicó que "ahora continuaré con el tesón de siempre el desafío internacional, seguiré activa en la tarea impostergable de construir un mundo de mayor paz, seguridad, desarrollo sustentable y respeto a los derechos humanos".

La exmandataria obtuvo resultados negativos en los tres sondeos informales del Consejo de Seguridad de la ONU, en los que la costarricense Rebeca Grynspan ha sido la más votada.