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Tópicos: Mundo | Organismos Internacionales | ONU

Guterres evita hablar de iniciativa para Ormuz, pero reconoce contactos y pide "discreción"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El conflicto en Medio Oriente ha complejizado el tránsito por esta ruta clave para el transporte de petróleo.

La ONU justificó la cautela del secretario general, al señalar que el silencio es "la mejor parte de la prudencia".

Guterres evita hablar de iniciativa para Ormuz, pero reconoce contactos y pide
 EFE

António Guterres mantiene conversaciones con autoridades de distintos países y actores internacionales, mientras Naciones Unidas sigue de cerca la evolución del conflicto y sus posibles efectos a nivel global.

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La ONU evitó este lunes hacer comentarios sobre una posible iniciativa para abordar la situación en el estrecho de Ormuz, después de que la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, dijera que habló en los últimos días con el secretario general, António Guterres, sobre "cómo mantener abierto" ese paso estratégico.

El portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, dijo hoy en un comunicado que la ONU observó "especulaciones en los medios de comunicación" sobre ese eventual esfuerzo diplomático, pero subrayó que no alimentará ese tipo de informaciones.

"Como recordarán, durante el proceso previo a la Iniciativa de Granos del Mar Negro, el silencio resultó ser la mejor parte de la prudencia", señaló el portavoz, en referencia al acuerdo que permitió la exportación de cereales desde Ucrania durante la guerra.

Dujarric sí reconoció que Guterres mantiene "contactos muy frecuentes con altos funcionarios de la región y de otras partes", aunque insistió en que la organización seguirá "trabajando con discreción" porque "lo que está en juego es demasiado importante".

Kallas aseguró el martes que conversó con Guterres, entre otros interlocutores, sobre "cómo mantener abierto el estrecho de Ormuz" y si sería posible poner en marcha una iniciativa similar a la del mar Negro para sacar el grano de Ucrania, advirtiendo de que el cierre de ese punto geográfico "supone un grave peligro" para el suministro de petróleo y energía a Asia y de fertilizantes.

Este lunes se cumplen 17 días desde que Estados Unidos e Israel comenzaron el bombardeo de Irán y el conflicto escalara a los países de la región en los que Washington tiene bases militares, además de provocar la subida de los precios del petróleo y otros bienes ante la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz.

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