Trump llama "causa perdida" a España y pide cortar todo el comercio con el país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que España es "una causa perdida" y exigió cortar "todo el comercio" con el país, "incluidas las visitas", durante una comparecencia junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el marco de la cumbre que se celebra en Ankara.

"España es un socio pésimo en la OTAN. No participan, no pagan. No quiero tener nada que ver con España", declaró Trump, quien pidió actuar "de inmediato" porque, a su juicio, en España "no tiene remedio, son mala gente".

El mandatario estadounidense sostuvo que, si bien existen otros países de la Alianza cuya actitud le disgusta, España "en particular" se muestra abiertamente hostil hacia Washington.

"Ganan muchísimo dinero a nuestra costa, y vamos a hacer que ganen mucho menos", advirtió, y anticipó, con tono burlón, que la posición española podría cambiar cuando "llamen diciendo: 'por favor, por favor, queremos comerciar con usted, señor'".

Trump vinculó sus críticas a España con su malestar más general hacia la OTAN, a la que reprochó su respaldo a Dinamarca por Groenlandia y la falta de apoyo en el conflicto con Irán, "el principal Estado patrocinador del terrorismo", según sus palabras.

Dijo haber conversado en ese contexto con Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, pero no con España, por considerarla, nuevamente, "un caso perdido".

El presidente estadounidense remató sus dichos asegurando que romper el vínculo comercial con Madrid fue, en sus palabras, "una suerte", en momentos en que la cumbre de la OTAN busca cerrar filas en torno al aumento del gasto en defensa y el apoyo a Ucrania.