Madre fingió que su hijo tenía cáncer para sustentar una vida de lujo en Australia

Una mujer de Australia fue declarada culpable de fingir que su hijo de seis años tenía cáncer para obtener dinero y sostener un estilo de vida por sobre sus ingresos.

La acusada admitió un cargo por actos que podían causar daño al menor y otros diez por engaño, luego de simular la enfermedad ante su entorno cercano y la comunidad escolar para solicitar donaciones, informó el medio local ABC.

Durante la audiencia, la fiscalía sostuvo que las acciones de la mujer provocaron dolor y angustia en el niño, indicando que lo obligó a usar vendajes en la cabeza y manos, le rapó el cabello y las cejas, le suministró medicamentos sin necesidad y restringió sus actividades cotidianas.

Desde la defensa, en tanto, se explicó que la mujer aprovechó un accidente previo de su hijo para construir la falsa historia sobre un supuesto diagnóstico de cáncer ocular, con el objetivo de enfrentar sus problemas económicos, aunque reconocieron que se trató de una decisión grave y sin justificación.

En ese contexto, el tribunal también escuchó que la familia atravesaba dificultades financieras, pero mantenía un nivel de gasto superior a sus ingresos. Según la defensa, la mujer buscaba aparentar un estilo de vida elevado y, además, desarrolló un problema de ludopatía durante la pandemia.

Asimismo, se indicó que el padre de los niños no tenía conocimiento de los hechos. En su declaración, afirmó que la situación destruyó a la familia y que tanto él como sus hijos han debido reconstruir sus vidas tras lo ocurrido.

La defensa añadió que la mujer fue diagnosticada recientemente con trastorno de personalidad, quien aseguró estar dispuesta a rehabilitarse y retomar el vínculo con sus hijos.

El tribunal deberá definir la sentencia el próximo mes, mientras la fiscalía solicitó una pena de cárcel efectiva y la defensa pidió una condena suspendida.