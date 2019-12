Miles de koalas han muerto por incendios forestales en Australia

Miles de koalas han muerto en el norte de Sidney, Australia, debido a los devastadores incendios forestales registrados en la zona en las últimas semanas, provocados por las altas temperaturas que lo han azotado.

En el estado de Nueva Gales del Sur se encontraba una población cercana a los 28 mil koalas, algo que -producto de estos múltiples siniestros- se ha reducido considerablemente.

La ministra del Medio Ambiente australiana, Sussan Ley, señaló a Australian Broadcasting Corporation que "hasta el 30 por ciento de su hábitat ha sido destruido", y aseguró que el número exacto de ejemplares que perdieron la vida se "sabrá cuando los incendios se calmen y se pueda hacer una evaluación adecuada".

Las altas temperaturas que afectan Australia han provocado que este sábado las autoridades dejarán en "severo" el peligro de incendio en Nueva Gales del Sur, alcanzado los 41 grados celsius en los suburbios del oeste de Sidney.

Según señaló el medio Boston Globe son cerca de 5 millones de hectáreas y más de mil casas las que han sido destruidas producto de estos siniestros.

Varias imágenes de koalas tomando agua en los caminos de Sidney han sido viralizados por redes sociales, además de un video donde una mujer salva a un ejemplar de esta especie de las llamas que azotaban un bosque. Pese a su esfuerzo, el animalito murió.

A #cyclist stopped to give water to a #koala in #Adelaide in a viral video filmed on Friday 12/27 as a heatwave continues to grip south #Australia. Thousands of koalas are feared to have died in a wildfire-ravaged area north of #Sydney pic.twitter.com/xRkIzXWrdp