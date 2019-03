La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló que el ataque "terrorista e islamófobo" ocurrido este viernes en dos mezquitas de Christchurch, Nueva Zelanda, "es un recordatorio terrible de que el racismo mata".

"El racismo es contrario a todo aquello por lo que luchamos, así que este Consejo (de Derechos Humanos) aboga por su final, el de la intolerancia y la xenofobia, y la discriminación de cualquier tipo", destacó la alta comisionada en una intervención pública en la sede europea de la ONU en Ginebra.

"Estamos con las víctimas, en su dolor y su demanda de justicia, y lucharemos cada día del año contra todas las formas de racismo", destacó la ex Presidenta, chilena, que participaba en un panel del Consejo de Derechos Humanos para debatir medidas contra ideologías supremacistas, nacionalistas y populistas.

"Any doctrine of racial superiority is scientifically false, morally condemnable, socially unjust & dangerous and must be rejected." So, what exactly is nationalist populism? – @mbachelet at #HRC40 in wake of #NewZealandTerroristAttack.



